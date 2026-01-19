9.5 C
Firenze
lunedì 19 Gennaio 2026
Nel 2025 diminuiscono omicidi e femminicidi, i dati del Viminale

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Sono stati 286 gli omicidi commessi nel 2025. Tra le vittime, 97 sono donne: di queste, 85 sono state uccise in ambito familiare/affettivo (62 delle quali hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner) È quanto emerge base ai dati del Ministero dell’Interno. Rispetto all’anno precedente, si registra un calo del 15% nei delitti che da 335 passano a 286, con una diminuzione ancora più evidente delle vittime di genere femminile che da 118 scendono a 97 (-18%). 

Anche i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, fanno rilevare un decremento sia del numero degli eventi, che da 158 scendono a 128 (-19%), che delle vittime di genere femminile che da 101 passano a 85 (-16%). Gli omicidi commessi dal partner o ex partner nel 2025 fanno registrare, rispetto all’anno precedente, un leggero decremento passando da 72 a 71 (-1%), mentre le relative vittime di genere femminile fanno rilevare lo stesso valore in entrambi gli anni a raffronto (62).  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

