Netanyahu: “La verità è che Israele vuole la pace”

(Adnkronos) – “Ho deciso di venire per dire la verità, parlare per il mio popolo, il mio Paese e la verità, e la verità è che Israele vuole la pace, ha fatto la pace e la farà”. Così Benjamin Netanyahu in apertura del suo discorso all’Assemblea Generale dell’Onu affermando che non intendeva quest’anno andare a New York perché “il mio paese è in guerra, sta combattendo per la vita”, ma di aver deciso di venire “dopo aver sentito le bugie e le falsità dette sul mio Paese da questo podio”. “All’Iran dico che se ci attaccate noi risponderemo, Israele sta vincendo”, ha detto ancora. Molte delle delegazioni presenti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno lasciato l’aula in segno di protesta quando è entrato il primo ministro israeliano. Il discorso di Netanyahu si è aperto con molti fischi e, successivamente, sono arrivati gli applausi delle persone che sono rimaste ad ascoltarlo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)