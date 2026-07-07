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Nigel Farage: “Mi dimetto da deputato e mi candido alle suppletive a Clacton”

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(Adnkronos) – Nigel Farage sostiene che l’establishment stia cercando di fermarlo “con mezzi scorretti e illeciti”, incapace di batterlo lealmente, e ribadisce di “non aver violato alcuna legge”. Il leader di Reform Uk respinge le accuse di finanziamenti illeciti e rivendica i risultati, ottenuti dal partito nelle ultime elezioni, annunciando che si candiderà alle suppletive di Clacton.  

 

“Saranno gli abitanti di Clacton a giudicare le mie azioni”, ha annunciato Farage spiegado che si dimetterà da membro del Parlamento per il collegio di Clacton-on-Sea, dove ci saranno elezioni suppletive” e dove ”lotterò per vincere”. Farage racconta che “ci ho pensato a lungo e ho deciso oggi, oggi stesso, che mi dimetterò da membro del Parlamento per Clacton, provocando così delle elezioni suppletive che dovrebbero tenersi a breve”. 

 

Riguardo alle accuse, Farage ha sostenuto che il codice di condotta regola solo ciò che le persone fanno nella loro vita pubblica e non riguarda la vita privata. ”Non c’è niente di male nel fare soldi, guadagnare denaro non è un crimine”, ha affermato il leader di Reform Uk. 

Dichiarando che dopo il referendum sulla Brexit aveva pochi soldi, Farage ha paragonato i 5 milioni di sterline ricevuti da Christopher Harborne, al centro di un’indagine, come una “vincita alla lotteria”. Ha aggiunto anche di essere grato a Harborne perché il 70 per cento di quella somma servirà a rafforzare la sua sicurezza. “Sono la figura pubblica o il politico più attaccato fisicamente e verbalmente dei tempi moderni”, ha dichiarato.  

Farage ha poi sostenuto che le restrizioni imposte dal Partito Laburista sulle donazioni siano paragonabili a quelle che si troverebbero “in un Paese comunista”. Insomma, sostiere il leader di Reform Uk, i laburisti hanno modificato le regole per trarne vantaggio elettorale. Ora il Partito Laburista “sta prendendo i nostri soldi”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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