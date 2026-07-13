Oasis saranno a Mostra di Venezia? Liam Gallagher risponde e fa ben sperare

(Adnkronos) –

L’indiscrezione dell’Adnkronos sul probabile approdo nel cartellone della Mostra del cinema di Venezia del documentario sugli Oasis non è passata inosservata a Liam Gallagher, grazie ad una delle fan più devote della band britannica. L’articolo pubblicato domenica sul sito di Adnkronos e sull’agenzia di stampa, in cui si dava conto della più che probabile presenza nel cartellone del Lido dell’atteso ‘Don’t Look Back In Anger’ e della conseguente speranza di vedere i fratelli Gallagher sul red carpet del Lido, è stato infatti postato su ‘X’, nella sua versione inglese, dalla fan Adele V (@liamgadele), e tra i molti commenti, tra speranza e incredulità, è arrivato anche quello del frontman della band, che spesso commenta i post di questo account dedicati agli Oasis e che questa volta ha scritto sibillino: “Non credere alla verità”.

Adele V, accanto alla foto dell’articolo di Adnkronos, aveva scritto in inglese: “Si vocifera che gli Oasis saranno a Venezia il prossimo settembre: me lo immagino già Liam, come un James Bond, arrivare in gondola mentre tutti i pesci svengono”. E Liam non si è fatto pregare: con quella frase che unisce la verità all’incredulità alimenta le speranze dei fan. Se la cosa non fosse nei piani avrebbe potuto serenamente smentire, è la condierazione di molti. Per la Mostra di Venezia, sarebbe un grande colpo avere i Gallagher al Lido proprio mentre i fan italiani attendono l’ufficializzazione di concerti italiani per il prossimo anno (si vocifera da tempo di due possibili date allo Stadio Olimpico di Roma per l’estate 2027).

Il doc – che arriverà nelle sale italiane e in alcune sale Imax nel mondo il 10 settembre, prima di approdare in streaming in esclusiva su Disney+ a livello internazionale entro la fine dell’anno – segue l’inaspettato ritorno di Liam e Noel Gallagher dal vivo dopo 16 anni, con il trionfale tour di reunion Oasis Live ’25, uno degli eventi rock più clamorosi e attesi del 2025.

Il film racconta dall’interno quello che viene definito il più grande evento musicale dell’anno, restituendo l’energia della band e l’emozione dei fan in tutto il mondo. La prospettiva è privilegiata: accesso alle prove, al backstage, al palco e alle prime interviste congiunte dei due fratelli dopo oltre vent’anni. Accanto al tour mondiale sold out, il documentario esplora anche il peso emotivo e culturale di questo momento, e ciò che la musica degli Oasis continua a rappresentare per il pubblico di diverse generazioni. ‘Don’t Look Back In Anger’ – ideato da Steven Knight e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace – è prodotto da Magna Studios e Sony Music Vision.

Il cartellone del Lido verrà svelato dal direttore della Mostra, Alberto Barbera, e dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, il prossimo 23 luglio, nella tradizionale conferenza stampa a poco più di un mese dall’inizio della kermesse che si svolgerà dal 2 al 12 settembre.

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