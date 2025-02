“Olly vince Sanremo 2025”, Pinuccio e Striscia lo sapevano dal 5 febbraio

(Adnkronos) – “Quest’anno vince Olly. Non so nemmeno chi è, ma ho saputo che vince lui” il Festival di Sanremo 2025. Era il 5 febbraio quando Pinuccio, l’inviato di ‘Striscia la notizia’, ospite in una trasmissione su Telebari (andata in onda il 7 febbraio), annunciò con dieci giorni di anticipo quello che sarebbe stato il vincitore del Festival di Sanremo. Una vera e propria rivelazione che, in studio, suscitò lo stupore dei presentatori. Stasera, la previsione viene riproposta da Striscia. “Quando vince un cantante, bisogna sempre chiedersi chi c’è dietro… andate a vedere chi c’era dietro il vincitore dell’anno scorso, chi c’era dietro quello di due anni fa: cosa avevano in comune?”, proseguì il 5 febbraio Pinuccio. “Il management”, la risposta del conduttore in studio. Trattasi di Marta Donà, manager che ha accompagnato alla vittoria quattro artisti negli ultimi cinque Festival di Sanremo: i Maneskin nel 2021 (ora non li segue più), Marco Mengoni nel 2023, Angelina Mango nel 2024 e Olly nel 2025. L’inviato di Striscia accende i riflettori su altri misteri: “L’esibizione di Olly, nelle serate in cui era in gara, era prevista in onda sempre tra le 22 e le 23, ovvero la fascia oraria in cui il Festival ha registrato gli ascolti più alti”, commenta Pinuccio. E aggiunge: “Olly era l’unico tra i 5 finalisti sul palco con gli auricolari, quasi pronto a cantare”. La rivelazione di Pinuccio non è la prima di questo genere. ‘Striscia’ in passato ha svelato altre volte chi ha vinto il Festival di Sanremo: nel 1990 (l’intero podio: Pooh, seguito da Toto Cutugno, Minghi e Mietta, oltre al vincitore di Sanremo Giovani, Marco Masini), 1995 (Giorgia), 1996 (Ron), 2003 (Alexia). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)