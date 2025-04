Omicidio Ilaria Sula, la testimonianza del vicino dell’ex fidanzato – Video

(Adnkronos) – “Sono rimasto colpito, è una cosa bruttissima e triste. Inimmaginabile per certi versi. E’ un ragazzo gentile, educato che viveva qui con i genitori, mai una parola fuori posto. Non avrei mai immaginato una cosa del genere”. Lo ha raccontato Giovanni Spanò, dentista che lavora nello studio che si trova accanto all’appartamento di Mark Antony Samson, il 23enne che ha confessato l’omicidio di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa a Roma. “Una famiglia seria, lavoratrice, con i piedi per terra – ha aggiunto – Lui l’ho incontrato lunedì scorso, era sorridente, mi ha salutato, non ho notato nulla di particolare”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)