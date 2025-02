Omicidio in panetteria a Milano, arrestato il figlio 21enne del fornaio

(Adnkronos) – Preso in zona porta Genova a Milano Raffaele Mascia, l’uomo accusato di avere ucciso in una panetteria di piazza Gambara

Ivan Disar

e ferito un altro cittadino ucraino, Pavel Kioresko

. La posizione del figlio 21enne del titolare della panetteria arrestato è ora al vaglio degli investigatori. A quanto si apprende non c’è solo il racconto della testimone, una donna dell’Est, a indicare nel figlio del titolare della panetteria l’uomo che ha esploso cinque colpi di una pistola calibro 38, al culmine di un litigio per futili motivi. L’uomo, a quanto si apprende, sarebbe stato ripreso anche da una telecamera sul retro del negozio mentre si stava allontanando. Gli investigatori, fin da subito, avevano escluso che si potesse trattare di un regolamento di conti nell’ambito della criminalità organizzata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)