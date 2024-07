Operaio travolto da fuoriuscita sostanze chimiche in azienda nel milanese

(Adnkronos) – Un operaio di 54 anni è rimasto ferito questa mattina intorno alle 10.45, mentre stava lavorando all’interno della di una azienda chimica specializzata in produzioni di colori, smalti e inchiostri da stampa di Cinisello Balsamo nel milanese. L’operaio, per cause in corso di accertamento, durante una manovra è stato investito su alcune parti del corpo dalla fuoriuscita di ossido di titanio e resina poliuretanica. I vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, dopo aver soccorso e affidato l’uomo al personale del 118, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i tecnici dell’Ats per i rilievi di rito. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)