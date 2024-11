Padova, cade dal terzo piano di residenza universitaria: morto studente di 21 anni

(Adnkronos) – Uno studente universitario umbro di 21 anni è stato trovato senza vita stamane, verso le 8, ai piedi della residenza universitaria Nord Piovego, situata nella Cittadella dello studente e gestita dall’Esu di Padova. Il giovane sarebbe caduto dal terzo piano dell’immobile e, sebbene non si escluda alcuna ipotesi, le prime indicazioni investigative propenderebbero per un gesto volontario. In ogni caso è stata aperta un’inchiesta per determinare cause e modalità del decesso del giovane. Al momento dell’intervento del Suem 118 il ragazzo era già privo di vita. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)