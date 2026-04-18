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Papa: “Non dibatto con Trump, non è mio interesse”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Papa Leone XIV, sul volo verso l’Angola, salutando i media al seguito, ha spiegato che i suoi discorsi sono stati preparati prima e che quindi non sono da interpretare “come se cercassi di dibattere nuovamente con il presidente Trump, cosa che non è nel mio interesse”. Lo riportano i media vaticani.  

Il Pontefice, sul volo che lo ha portato in Angola, come riportano i media vaticani, ha detto ai giornalisti al seguito: “Si è diffusa una certa narrazione, non del tutto accurata, a causa della situazione politica creatasi quando, il primo giorno del viaggio, il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alcune dichiarazioni su di me”. Papa Leone si è riferito alle accuse che Donald Trump gli ha rivolto sulle quali il Pontefice stesso era intervenuto nel volo che lo portava in Algeria.  

“Papa Leone è debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera – aveva detto Trump – Se non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”, l’affondo presidenziale. “Io non ho paura dell’amministrazione Trump, parlo del Vangelo, continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra – aveva replicato Leone XIV – Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui”. 

“Gran parte di ciò che è stato scritto da allora non è altro che un commento su commento, nel tentativo di interpretare quanto è stato detto”, ha affermato oggi Leone XIV. Un esempio è il discorso pronunciato all’incontro di preghiera per la pace a Bamenda due giorni fa. “Quel discorso – ha spiegato il Pontefice – era stato preparato due settimane prima, ben prima che il presidente commentasse su di me e sul messaggio di pace che sto promuovendo. Eppure, è stato interpretato come se stessi cercando di dibattere nuovamente con il presidente, cosa che non è affatto nel mio interesse”.  

“Io vengo in Africa – ha puntualizzato – principalmente come pastore, come capo della Chiesa cattolica, per stare con, per celebrare con, per incoraggiare e accompagnare tutti i cattolici africani”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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