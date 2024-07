Parigi 2024, allarme al media center prima di cerimonia: area isolata

(Adnkronos) – Allarme al Media center delle Olimpiadi di Parigi 2024, con migliaia di giornalisti al suo interno in attesa di partecipare alla Cerimonia di apertura dei Giochi. La polizia francese ha per sicurezza transennato tutto il perimetro del Palazzo dei Congressi. “C’è stato un allarme fuori dal centro. Allarme bomba? Non lo sappiamo ancora”, riferisce la polizia nazionale francese ai giornalisti all’esterno mentre allarga il perimetro di controllo. Dopo alcuni minuti l’allarme è comunque rientrato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)