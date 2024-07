Parigi 2024, Céline Dion e Lady Gaga alla cerimonia di apertura: atteso il metal dei Gojira

(Adnkronos) – E’ uno dei momenti più attesi delle Olimpiadi di Parigi e renderà la musica protagonista. La cerimonia di apertura dei Giochi, in programma stasera dalle 19.30 lungo la Senna, vedrà l’esibizione dal vivo di diversi artisti. Manca l’ufficialità ma nei giorni scorsi si sono rincorsi diversi rumor sull’esibizione di Lady Gaga e Céline Dion. Gli indizi, del resto, non mancano. Entrambe sono state avvistate a Parigi e Céline Dion ha pubblicato sui social delle fotografie che la ritraggono davanti alla Piramide del Louvre. “Ogni volta che torno a Parigi, mi ricordo che c’è ancora così tanta bellezza e gioia da sperimentare nel mondo – ha scritto la cantante canadese -. Amo Parigi e sono così felice di essere tornata”. Per l’artista si tratterebbe del gran ritorno sul palco dopo l’annuncio della malattia, la sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica che l’ha costretta ad abbandonare le scene. Il giornalista francese di Rmc, Thierry Moreau, ha rivelato su X che entrambe hanno fatto le prove per un duetto sulle note di ‘La vie en rose’ di Edith Piaf e che Céline Dion vestirà Dior. Ma l’attesa stasera è anche per i Gojira, la band metal francese più quotata al mondo, che secondo ‘Le Parisien’ dovrebbe esibirsi assieme al mezzo soprano Marina Viotti. Conosciuti e apprezzati tra il popolo dei metallari, i Gojira sono la band metal francese più popolare, sia in patria sia all’estero. Il gruppo si è formato nel 1996 a Bayonne con il nome Godzilla, poi ribattezzato Gojira, ed è composto dai fratelli Duplantier, Joe alla voce e alla chitarra e Mario alla batteria, Christian Andreu alla chitarra e Jean-Michel Labadie al basso. Noti soprattutto per i loro testi legati a tematiche ambientaliste e al cambiamento climatico, sono tra i pochi gruppi che in breve tempo sono riusciti a emergere dai circoli di nicchia fino ad essere annoverati come la più importante band heavy metal degli anni 2010. Hanno all’attivo 7 album in studio, tra cui ‘L’Enfant sauvage’ (2012), ‘Magma (2016) con i brani culto ‘Stranded’ e ‘Silvera’ e ‘Fortitude’, pubblicato nel 2021, che li ha consacrati a livello internazionale. Nel 2012 hanno fatto da supporto ai Metallica e in autunno si uniranno al tour dei Korn negli Stati Uniti per il trentennale del loro album di debutto. Se confermata, la performance dei Gojira con la cantante lirica potrebbe rivelarsi un’insolita sorpresa orchestrata dal direttore artistico della cerimonia di apertura, Thomas Jolly e dalla sua squadra. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)