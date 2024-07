Parigi 2024, “la cerimonia peggiore di sempre”: X boccia lo show

(Adnkronos) – “Pietà, basta così”. La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 non piace granché, a giudicare dalla valanga di commenti che compaiono su X e spingono gli hashtag #OpeningCeremony e #Paris2024. Lo show sulla Senna, con la sfilata delle nazionali sui battelli, non riscuote troppi consensi. Lo spazio per gli atleti è ridotto, gli sportivi sono figure marginali nel megaspettacolo di oltre 4 ore che mette a dura prova la tenuta degli spettatori in loco, con la pioggia che non dà tregua, e di quelli che davanti ai teleschermi passano da Lady Gaga al can-can, da Aya Nakamura ai giochi di luci nella notte parigina. “La cerimonia più brutta che io ricordi”, sentenziano numerosi utenti, con sfumature diverse alle varie latitudini. Il rimpianto per la tradizione dilaga: meglio le cerimonie tradizionali, con lo spettacolo abbinato alla sfilata degli atleti all’interno dello stadio ‘cuore’ dei Giochi. Ecco i video di Londra 2012, con la regina Elisabetta, e quelli di Pechino 2008, con le strepitose esibizioni nella cornice dello stadio Nido d’Uccello. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)