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Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Un 25enne è morto nella notte tra sabato e domenica a Pavia dopo essere stato ferito con un’arma bianca, forse un coltello, in un parcheggio dove, insieme a due amici, era andato a recuperare la macchina. Ferito ma in maniera molto lieve anche uno degli amici. Sul caso sono in corso le indagini della polizia che stanno cercando di fare luce sull’accaduto.  

Da una primissima ricostruzione i tre amici, intorno alle 3.30-4 di notte, stavano tornando a prendere l’auto quando sono stati aggrediti da un gruppetto di persone, forse tre o quattro. A un certo punto il 25enne è stato colpito al collo con un fendente: inizialmente i tre sono tornati casa ma poi hanno chiamato il 118. Le condizioni del 25enne erano però gravissime ed è deceduto in ospedale.  

Sono ancora da chiarire i motivi dell’aggressione, forse una lite per futili motivi. La squadra mobile sta facendo accertamenti per chiarire la dinamica e risalire alle persone coinvolte; la polizia sta acquisendo i filmati delle telecamere di zona e le testimonianze. Il 25enne aveva origini siciliane. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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