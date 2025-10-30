17.3 C
Firenze
giovedì 30 Ottobre 2025
Pisa-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

REDAZIONE
(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Il club biancoceleste affronta oggi, giovedì 29 ottobre, il Pisa in trasferta nella nona giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla pesante vittoria contro la Juventus all’Olimpico, 1-0 firmato Basic che è costato la panchina bianconera a Igor Tudor, ed è risalita in classifica raggiungendo il decimo posto con 11 punti. Il Pisa di Gilardino invece ha pareggiato per 2-2 a San Siro contro il Milan nell’ultimo turno di campionato e si trova in penultima posizione a quota 4. 

 

La sfida tra Pisa e Lazio è in programma oggi, giovedì 20 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Cuadrado, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Touré; Tramoni, Nzola. All. Gilardino 

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri 

 

Pisa-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

