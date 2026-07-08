Prima si sposa poi va al concerto di Ultimo a Tor Vergata (senza marito): “Ho realizzato il mio sogno”

(Adnkronos) – Ci sono date destinate a rimanere nel cuore. Per Benedetta Rossi, lo scorso 4 luglio è stato il coronamento di un doppio sogno: sposarsi e assistere al concerto evento di Ultimo a Tor Vergata. La giovane, grande fan del cantautore romano, ha condiviso la sua storia sul suo profilo TikTok, condividendo un video in cui si mostra al concerto tra il pubblico con indosso l’abito da sposa.

La data del matrimonio, ha raccontato la giovane sulla piattaforma social, era stata fissata prima dell’annuncio del cantante: “Non potevo perdermelo”, ha spiegato ammettendo di aver scelto di sposarsi il 4 luglio perché la data coincide con l’anniversario del primo concerto di Ultimo allo stadio Olimpico nel 2019.

La giovane ha ammesso di essere andata al concerto accompagnata dai suoi amici, ma senza il marito: “Abbiamo fatto la festa, ci siamo divertiti e solo al termine sono andata al concerto. Sono una sua grande fan e mio marito era pienamente d’accordo e felice di farmi realizzare un sogno”, ha spiegato sottolineando “ci siamo ricongiunti subito dopo il concerto”.

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