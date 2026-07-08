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Marina Di Guardo, l’incidente in Sicilia con un trattore: il racconto sui social

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(Adnkronos) –
Paura per Marina Di Guardo. La scrittrice e mamma di Chiara Ferragni è tornata sui suoi canali social per spiegare il motivo della sua assenza. In una storia accompagnata conn un selfie, Di Guardo ha mostrato un vistoso ematoma sul volto che scende lungo il collo. La scrittrice infatti è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale mentre si trovava in vacanza in Sicilia.  

“Amici carissimi, forse avrete notato che sono un po’ assente negli ultimi giorni. La settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale”, ha esordito Di Guardo sui social, spiegando poi la dinamica dello scontro: “Un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si è immesso improvvisamente sulla strada dove transitavamo io e i miei amici in auto”. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze: “Poteva andare molto peggio, per fortuna andavamo piano e siamo ancora qui a raccontarcela”.  

Tuttavia, quello che rimane al momento è il grande ematoma che le segna il viso: “Come potete notare dalla foto, non sono al massimo, ma spero che l’ematoma passi presto e lo spavento pure”, ha concluso, rassicurando i suoi follower. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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