Ramy, nuovo video dopo incidente: i soccorsi e le parole dei carabinieri

Un nuovo video relativo all’incidente in cui ha perso la vita Ramy, il 19enne egiziano morto durante un inseguimento a Milano. Al Tg5 sono state mostrate in anteprima alcune immagini di un video inedito ed esclusivo che sarà trasmesso nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4: si tratta di un video ripreso da una body cam dei carabinieri subito dopo l’incidente dello scooter su cui viaggiava Ramy, il 19enne egiziano morto durante un inseguimento a Milano. Mentre un carabiniere cerca di rianimare Ramy, un altro agente soccorre l’amico, 22enne tunisino, che era alla guida del maxi scooter. Nei video si sente la voce di un carabiniere che dice: ”Leva questo che non respiri” e poi ”stai giù, stai calmo, stai tranquillo, sta arrivando l’ambulanza”. A bordo dell’ambulanza i sanitari chiedono Fares Bouzidi, il giovane tunisino che era alla guida: ”Tu guidavi, ti ricordi cose è successo?”, e lui risponde: ”Mi hanno preso i carabinieri e mi hanno fatto cadere”. Poi alla domanda se sia stato sbalzato dice: ”Non mi ricordo niente”. Un altro sanitario gli chiede: ”Perché non ti sei fermato?” e lui risponde: ”Perché non avevo la patente”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)