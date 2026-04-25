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Rettore dell’Università Link, Carlo Alberto Giusti, premiato a New York dalla Niaf

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Il magnifico rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, ha portato a termine una missione strategica negli Stati Uniti in occasione della presentazione del suo volume “The American Club – La fabbrica della cultura statunitense, il vero soft power dell’Occidente”, dedicato alle università statunitensi e uscito da poche settimana in libreria per Paesi Edizioni. Lo rende noto la stessa Università degli Studi Link sottolineando che Giusti ha incontrato il console generale italiano a New York, Giuseppe Pastorelli, e il direttore dell’Istituto di Cultura Italiano a New York, Claudio Pagliara, per presentare il volume, le attività e i corsi dell’Università Link e programmare future collaborazioni. 

A conclusione della missione si è tenuto il Gala annuale che la Niaf, National Italian American Foundation, tiene a New York. In questa occasione è stato conferito a Carlo Alberto Giusti il premio per l’Amicizia Accademica, intitolato al presidente di Yale University, Angelo Bartlett Giamatti.  

“L’università – ha spiegato il rettore della Link – è l’asset principale su cui tutti gli Stati devono investire, perché soltanto la diplomazia culturale e lo scambio scientifico che il sistema universitario sa assicurare può dare speranza all’uscita dalla crisi internazionale che stiamo vivendo”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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