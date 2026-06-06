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Roland Garros, oggi finale Andreeva-Chwalinska – Diretta

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(Adnkronos) – È il giorno della finale femminile del Roland Garros 2026. Oggi, sabato 6 giugno, la 19enne russa Mirra Andreeva e la 24enne polacca Maja Chwalinska si affronteranno nell’ultimo atto dello Slam di Parigi. Nessuna delle due aveva mai raggiunto prima un risultato simile in uno Slam. Ci sono riuscite vincendo le loro semifinali contro l’ucraina Marta Kostyuk e la russa Diana Shnaider. 

Dove vedere la finale del Roland Garros? Andreeva-Chwalinska sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels 

Le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera: quello di oggi sarà dunque il loro primo confronto.  

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