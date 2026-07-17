30.4 C
Firenze
venerdì 17 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, accoltella l’amica alla schiena durante lite per un ragazzo: arrestata 19enne

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una lite per motivi sentimentali tra due ragazze si trasforma in un accoltellamento. E’ accaduto a Roma, a Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico: non sarebbe in pericolo di vita. Erano circa le 4 del mattino di ieri, quando la 25enne e una sua amica di 19 anni si sono date appuntamento attraverso i social, in via Francesco Anichini, per discutere di un ragazzo. Il confronto è poi sfociato in una lite violenta e sembra che la 25enne abbia tirato fuori un coltello e che le sia stato poi tolto dalle mani dalla 19enne che lo avrebbe usato per sferrare quattro coltellate alla schiena all’amica. La 19enne è stata arrestata. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Casilino. Sul posto è intervenuta anche la scientifica per i rilievi del caso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.4 ° C
31.1 °
29 °
68 %
1.3kmh
0 %
Ven
35 °
Sab
34 °
Dom
37 °
Lun
37 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1941)ultimora (1213)Video Adnkronos (388)sport (77)Tecnologia (73)salute (60)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati