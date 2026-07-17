Sharon Stone e Romano Prodi, un duo inaspettato al Campidoglio Video News 17 Luglio 2026 09:33 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sharon Stone a Trump: “Sii la persona di cui una madre andrebbe fiera” Video News Salus tv n° 28 del 15 luglio 2026 Video News Pro Vita ed Ecr al Parlamento europeo, il dossier ‘aiuti condizionati’ e il monito del card. Sarah: Video News Un piccione con la maschera per l’ossigeno, il soccorso dei Vigili del Fuoco di Oakland Video News Cambia il governo, proteste di piazza a Kiev – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Bonus sociale rifiuti, cos’è e a chi spetta Video News Difesa, al MedOr Day dialogo sul futuro della Nato con l’ammiraglio Cavo Dragone Video News Legge elettorale, Camera approva la riforma Video News Stangata carburanti, gasolio sopra 2 euro a litro Video News Italia economia n° 28 dell’15 luglio 2026 Video News USA, Pete Hegseth: “Controllare che i soldati abbiano testosterone adeguato per operare al meglio” Video News IA: Gemma (FdI), “Accessibilità strumento cruciale per non lasciare nessuno indietro” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 30.4 ° C 31.1 ° 29 ° 68 % 1.3kmh 0 % Ven 35 ° Sab 34 ° Dom 37 ° Lun 37 ° Mar 34 ° Ultimi articoli Lavoro Estate, Aidit: per 2 agenzie di viaggio su 3 vendite stabili o in crescita a luglio Tecnologia Tariffe traghetti stabili nonostante la volatilità energetica Tecnologia Motorola rilancia con Edge 70 max, focus su prestazioni e robustezza Sport nazionale Formula 1 – Antonelli sogna il riscatto a Spa, Russell lo insidia ma la Ferrari è lì: il trionfo di Maranello a 3,00 su... Primo Piano Toccano un palo della luce e restano folgorati: due giovanissimi in ospedale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sharon Stone a Trump: “Sii la persona di cui una madre andrebbe fiera” Video News Salus tv n° 28 del 15 luglio 2026 Video News Pro Vita ed Ecr al Parlamento europeo, il dossier ‘aiuti condizionati’ e il monito del card. Sarah: Video news Video News Sharon Stone a Trump: “Sii la persona di cui una madre andrebbe fiera” Video News Salus tv n° 28 del 15 luglio 2026 Video News Pro Vita ed Ecr al Parlamento europeo, il dossier ‘aiuti condizionati’ e il monito del card. Sarah: