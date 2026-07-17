Pro Vita ed Ecr al Parlamento europeo, il dossier ‘aiuti condizionati’ e il monito del card. Sarah: Video News 17 Luglio 2026 08:08 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Un piccione con la maschera per l’ossigeno, il soccorso dei Vigili del Fuoco di Oakland Video News Cambia il governo, proteste di piazza a Kiev – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Bonus sociale rifiuti, cos’è e a chi spetta Video News Difesa, al MedOr Day dialogo sul futuro della Nato con l’ammiraglio Cavo Dragone Video News Legge elettorale, Camera approva la riforma Video News Stangata carburanti, gasolio sopra 2 euro a litro Video News Italia economia n° 28 dell’15 luglio 2026 Video News USA, Pete Hegseth: “Controllare che i soldati abbiano testosterone adeguato per operare al meglio” Video News IA: Gemma (FdI), “Accessibilità strumento cruciale per non lasciare nessuno indietro” Video News IA: Fiocchi (FdI), “Avata’r di traduzione in PE strumento esempio per tutti gli stati membri” Video News Gpl e Gnl, l’industria italiana chiede un ruolo centrale nella transizione energetica europea Video News La Commissione Ue contro Google, deve aprire Android ai concorrenti Carica altri Firenze cielo sereno enter location 30.4 ° C 31.1 ° 29 ° 68 % 1.3kmh 0 % Ven 35 ° Sab 34 ° Dom 37 ° Lun 37 ° Mar 34 ° Ultimi articoli Sport nazionale Formula 1 – Antonelli sogna il riscatto a Spa, Russell lo insidia ma la Ferrari è lì: il trionfo di Maranello a 3,00 su... Primo Piano Toccano un palo della luce e restano folgorati: due giovanissimi in ospedale Primo Piano Scontro moto-camion sulla strada per l’Amiata: muore centauro di 35 anni Sport nazionale Tour de France, oggi tappa 13: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) Politica Verso il recupero delle strutture confiscate alla mafia: Mia Diop in tour nel Grossetano SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Un piccione con la maschera per l’ossigeno, il soccorso dei Vigili del Fuoco di Oakland Video News Cambia il governo, proteste di piazza a Kiev – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Bonus sociale rifiuti, cos’è e a chi spetta Video news Video News Un piccione con la maschera per l’ossigeno, il soccorso dei Vigili del Fuoco di Oakland Video News Cambia il governo, proteste di piazza a Kiev – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Bonus sociale rifiuti, cos’è e a chi spetta