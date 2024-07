Roma, perde controllo scooter e finisce a terra: morto 29enne

(Adnkronos) – Un 29enne alla guida di uno scooter ha perso il controllo del mezzo, in piazzale del Caravaggio, a Roma, proseguendo dritto sulla rotatoria presente e finendo poi a terra. Il 29enne è morto sul colpo. E’ accaduto questa mattina, poco prima delle 5, e sul posto sono intervenute le pattuglie dell’VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter proveniva da via Attilio Ambrosini quando giunto sul piazzale, per cause da accertare, il 29enne ha perso il controllo del mezzo. Sono comunque in corso gli accertamenti del caso da parte della Polizia Locale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)