25.6 C
Firenze
lunedì 6 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ronaldo, si chiude un’era: le lacrime dopo l’eliminazione dai Mondiali

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Spagna elimina il Portogallo agli ottavi di finale dei Mondiali e mette la parola fine all’avventura di Cristiano Ronaldo in Coppa del Mondo. La festa della nazionale di De La Fuente, resa possibile dal gol di Miguel Merino allo scadere, manda fuori i lusitani dal torneo. Per CR7, poco incisivo durante i 90 minuti, è la fine di un lungo capitolo: il fenomeno portoghese (a segno in 6 edizioni consecutive della Coppa del Mondo, nessuno come lui) lo sa e lascia il campo in lacrime, guardando lo stadio di Dallas con grande commozione e cercando di godersi ogni secondo sul rettangolo verde.  

“Voi avete una gran voglia che io mi ritiri” aveva detto ieri il fuoriclasse portoghese, rivolgendosi ai giornalisti in conferenza stampa. “Quel giorno arriverà e dico la verità, qualunque cosa accada con la Spagna uscirò con la coscienza molto tranquilla al 1000%. Ho dato sempre tutto quello che avevo. Non gioco per necessità, gioco per passione”. Il pensiero dell’addio alla nazionale, da oggi, tornerà a farsi strada.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
25.6 ° C
27.6 °
24.4 °
45 %
0.5kmh
16 %
Lun
25 °
Mar
32 °
Mer
34 °
Gio
38 °
Ven
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2271)ultimora (1355)Video Adnkronos (487)sport (119)salute (94)Tecnologia (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati