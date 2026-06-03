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Sabalenka perde e litiga con allenatore a Roland Garros

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(Adnkronos) –
Sabalenka litiga con l’allenatore a Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, la tennista bielorussa è stata eliminata dalla russa Diana Shnaider nei quarti di finale dello Slam di Parigi, venendo rimontata e perdendo la testa nel corso del terzo set, ceduto clamorosamente con 6-0. 

Dopo l’ennesima risposta vincente dell’avversaria, che è valsa un’altra palla break, Sabalenka si è rivolta con la rabbia al suo angolo. La numero 1 del mondo ha fatto un segno con la racchetta e ha indicato la propria testa, segno di un’evidente crisi di nervi.  

La rabbia di Sabalenka ha colpito anche una pallina, sbattuta con violenza contro la terra del Philippe-Chatrier. A nulla sono servite le parole del suo allenatore, che ha provato, invano, a calmarla. 

 

sport

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