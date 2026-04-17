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Salvini: “Trump non è matto ma interesse Usa ora non coincide con quello dell’Italia”

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(Adnkronos) – “Sicuramente Trump non è matto”. Così Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di ‘Mattino Cinque’, dopo gli attacchi del presidente Usa alla premier Giorgia Meloni. 

Trump “ha una sua chiara strategia che è l’interesse americano, che in questi ultimi mesi non coincide con quello italiano – ha sottolineato Salvini – A questo aggiungiamo che l’Europa sorda e assente mi impedisce di aiutare gli italiani in difficoltà. Occorre cambiare delle regole europee che in questo momento rischiano di massacrarci”.  

“L’Italia non c’era per noi, noi non ci saremo per loro”, è l’ultimo, laconico, messaggio sul social Truth di Trump. Il presidente degli Stati Uniti è tornato ad attaccare il nostro Paese e Meloni dopo le critiche mosse negli ultimi giorni. Nel post (“Italy wasn’t there for us, we won’t be there for them!”), Trump propone un articolo del quotidiano britannico The Guardian relativo alla mancata concessione della base siciliana di Sigonella agli Usa: “L’Italia ha negato l’utilizzo di una base aerea in Sicilia ad aerei militari statunitensi che trasportavano armi destinate alla guerra in Iran, poiché gli Stati Uniti non hanno seguito la procedura di autorizzazione richiesta”, si legge nell’incipit dell’articolo del 31 marzo. 

Il presidente degli Stati Uniti ha mosso le prime critiche alla premier italiana in un’intervista al Corriere della Sera il 14 aprile. “Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, ha detto Trump facendo riferimento alla mancata partecipazione dell’Italia – al pari degli altri membri Nato – alle operazioni americane nello Stretto di Hormuz. E il giorno dopo: “Non abbiamo più lo stesso rapporto”, ha affermato il presidente americano a Fox News. 

politica

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