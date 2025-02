Sanremo 2025, chi è Geppi Cucciari: la co-conduttrice della quarta serata del Festival

(Adnkronos) –

Geppi Cucciari affiancherà Carlo Conti nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025 come co-conduttrice insieme a Mahmood. Chi è la conduttrice radiofonica che dal 2015 è la voce di ‘Un giorno da pecora’, in onda su Rai Radio 1? Geppi Cucciari, al secolo Maria Giuseppina Cucciari, nasce a Cagliari il 18 agosto 1973 e cresce a Macomer, in provincia di Nuoro. Fino a 26 anni gioca a pallacanestro a livello agonistico arrivando a giocare in serie A2 con la maglia della Virtus Cagliari. Presto si trasferisce a Milano dove entra a far parte del laboratorio teatrale Scaldasole e si laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel 2003 per la prima volta partecipa al programma Zelig Off, su Italia 1, dove si distingue fin da subito per la sua sottile ironia. Nel 2005 recita in ‘Attacco allo Stato’, film tv con Raoul Bova in onda su Canale 5. Tra il 2005 e il 2009 è nel cast di Zelig Circus, e in quello stesso periodo recita nella sitcom ‘Belli dentro’. Nel 2006 pubblica il suo primo romanzo, ‘Meglio donna che male accompagnata’, scritto con la collaborazione di Lucio Wilson. Nel 2007 quando conduce un programma tutto suo, Geppi Hour, in onda su Sky Show. Nello stesso anno recita nel film ‘Grande, grosso e… Verdone’, per la regia di Carlo Verdone, che esce nel 2008. Dopo varie conduzioni televisione, nel settembre del 2015 diventa conduttrice del programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 insieme a Giorgio Lauro. Nel 2016 entra nel cast di conduttori de ‘Le Iene’. Tante sono state le sue apparizioni in programmi televisivi: da Zelig e Comedy Lab, fino ad arrivare a Splendida Cornice, il programma di Rai 3 di cui Cucciari è conduttrice dal 2023. Il 21 dicembre del 2015 Geppi Cucciari è stata ordinata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana su iniziativa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quella di stasera, venerdì 15 febbraio, non è la prima volta sul palco dell’Ariston: l’attrice comica e conduttrice è già stata nel 2012 ospite al Festival di Sanremo condotto da Gianni Morandi e Rocco Papaleo, durante la serata finale. Il 15 dicembre del 2012 Geppi Cucciari si è unita in matrimonio con il giornalista Luca Bonaccorsi. Le strade dei due si sono interrotte quando nel novembre 2016 hanno annunciato la separazione. La coppia non ha avuto figli. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)