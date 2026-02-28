Sanremo, scaletta serata finale: ordine dei cantanti di oggi

(Adnkronos) –
Tutto pronto per la finale del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, sabato 28 febbraio, si esibiranno sul palco dell’Ariston tutti e 30 gli artisti in gara. Ad aprire la serata Francesco Renga con ‘Il meglio di me’. L’ultima esibizione, prevista attorno all’1.15, è di Eddie Brock con il brano ‘Avvoltoi’.
Dopo, verrano svelati i 5 finalisti e poi alle 2:00 è prevista la proclamazione del vincitore della 76esima edizione del Festival.
01 – Elettra Lamborghini – ‘Il meglio di me’
02 – Chiello – ‘Ti penso sempre’
03 – Raf – ‘Ora e per sempre’
04 – Bambole di Pezza – ‘Resta con me’
05 – Leo Gassmann – ‘Naturale’
06 – Malika Ayane – ‘Animali notturni’
07 – Tommaso Paradiso – ‘I romantici’
08 – J-Ax – ‘Italia starter pack’
09 – LDA & AKA 7EVEN – ‘Poesie clandestine’
10 – Serena Brancale – ‘Qui con me’
11 – Patty Pravo – ‘Opera’
12 – Sal Da Vinci – ‘Per sempre sì’
13 – Elettra Lamborghini – ‘Voilà’
14 – Ermal Meta – ‘Stella stellina’
15 – Ditonellapiaga – ‘Che fastidio!’
16 – Nayt – ‘Prima che’
17 – Arisa – ‘Magica favola’
18 – Sayf – ‘Tu mi piaci tanto’
19 – Levante – ‘Sei tu’
20 – Fedez & Masini – ‘Male necessario’
21 – Samurai Jay – ‘Ossessione’
22 – Michele Bravi – ‘Prima o poi’
23 – Fulminacci – ‘Stupida fortuna’
24 – Luhè – ‘Labirinto’
25 – Tredici Pietro – ‘Uomo che cade’
26 – Mara Sattei – ‘Le cose che non sai di me’
27 – Dargen D’Amico – ‘AI AI’
28 – Enrico Nigiotti – ‘Ogni volta che non so volare’
29 – Maria Antonietta e Colombre – ‘La felicità e basta’
30 – Eddie Brock – ‘Avvoltoi’
