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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S crescono

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Fratelli d’Italia in calo, Pd in netta crescita, il Movimento 5 Stelle sale. Cambiano i dati dei partiti di vertice secondo il sondaggio Ixe che oggi, 27 aprile, fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia si conferma al top pur cedendo lo 0,5% rispetto al precedente rilevamento di febbraio. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scende al 28,4%. Il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein cresce dello 0,5% e arriva al 23,4%: il gap, in sostanza, si riduce di un punto percentuale. In ascesa anche il M5S di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,2% e ora vale il 12,9%. 

In calo Forza Italia, che perde lo 0,5% e scivola all’8,3%. Dati in discesa anche per Verdi e Sinistra, che lasciano sul terreno lo 0,7% e ora si attestano al 6,7%. La Lega scende dal 6,2% al 6%. In ascesa Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che mette a referto un parziale di +0,7% e sale al 3,4%. Seguono Azione di Carlo Calenda al 3,1%, Italia viva di Matteo Renzi al 2,5%, +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1%. 

Il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati) viene accreditato del 43,7%. Il centrosinistra (Pd, M5S, Verdi e Sinistra) è al 43,2%. In ottica elezioni, pesa l’eventuale collocazione di Futuro Nazionale, Azione, Italia Viva. 

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