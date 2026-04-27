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Verissimo, Bocci e l’amore con Laura Chiatti: “Sono uomo più lasciato di sempre”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Marco Bocci e l’amore con Laura Chiatti. L’attore è stato ospite a Verissimo nella puntata del 26 aprile, dove ha parlato della sua relazione con l’attrice e modella, tormentata da alti e bassi. La loro storia va avanti da 13 anni, ma è stato lo stesso Bocci a rivelare come il loro rapporto possa essere anche burrascoso: “Noi siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme”, ha detto nel salotto di Silvia Toffanin, “ci sosteniamo e ci lasciamo un sacco di volte”. 

“Io penso di essere l’uomo più lasciato della storia dell’umanità. Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa”, ha spiegato. Ed ecco l’appello di Toffanin: “Laura, per favore riprenditelo, dove va senza di te. Tu Marco, devi andare a casa e fare pace”. 

“Essere padre e marito è complicatissimo, perché non c’è un modo, una maniera, ma c’è un vivere, un’intuizione”, ha continuato Bocci, “quindi si possono commettere tanti errori, ma è chiaro che io con loro mi diverto tantissimo: ad esempio, non lavoro quando ci sono le partite dei miei figli”. 

 

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