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Inchiesta arbitri, La Russa: “Ho parlato con Marotta, è tranquillo e lo sono pure io”

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(Adnkronos) – “Ho parlato con Marotta mi è sembrato sereno e convinto, quindi anche io sono sereno e convinto…”. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tifoso dell’Inter e presidente dell’Inter Club Parlamento, interpellato dall’AdnKronos, fa sapere di aver appena parlato con il presidente del club nerazzurro Beppe Marotta, dopo la tempesta per l’inchiesta arbitri sul Var (con l’indagine in corso della Procura di Milano. “Ma poi di cosa parliamo. Dicono che ci hanno dato un arbitro amico e con quello abbiamo perso 3 a 0…”.  

La Russa aggiunge: “Piuttosto restiamo concentrati sullo scudetto, perché mi pare che quando vinciamo a qualcuno dà fastidio…”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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