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Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci a ‘Belve’, gli ospiti della puntata del 28 aprile

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(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con il programma tv di Francesca Fagnani. Domani, martedì 28 aprile, andrà in onda la quarta puntata di ‘Belve’, con tre nuovi ospiti protagonisti degli iconici faccia a faccia.  

Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci sono i tre protagonisti della puntata di martedì 28 aprile, che si metteranno in gioco rispondendo alle domande dirette e spesso irriverenti della conduttrice. 

 

Da quest’anno in onda anche i provini di ‘Belve’: persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. 

Come ogni settimana, la puntata va in onda alle 21.20 su Rai 2, ma sarà disponibile anche on demand su RaiPlay e Disney+. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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