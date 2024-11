Scontri Bologna, Vannacci d’accordo con Salvini: “Rendere questi vergognosi violenti non nocivi”

(Adnkronos) – Linea dura contro i centri sociali, a chiederla è anche il generale Roberto Vannacci. “Condivido pienamente l’iniziativa del ministro Salvini di rendere questi vergognosi violenti non nocivi per la vita democratica della società”, dice interpellato dall’AdnKronos. “I centri sociali negli ultimi anni – spiega – sono stati al centro di episodi violenti e di azioni trasgressive che oltrepassano i confini della legalità. Luoghi spesso occupati abusivamente, dove si spaccia e si smercia illegalmente, dove si istiga ad azioni violente e da dove partono iniziative di facinorosi che agiscono contro le più elementari norme del vivere comune”. “Le immagini vergognose che giungono da Bologna corroborano questo spaccato della realtà – sottolinea l’ex capo della Folgore – Vogliamo vivere in pace e liberi senza la paura di poter esprimere le nostre idee perché minacciati da orde di violenti della peggiore specie”. Lo stesso Vannacci ricorda come “anche a Porretta, lo scorso 8 novembre, una ventina di questi facinorosi voleva vietare con la forza l’ingresso nel teatro dove era stato regolarmente organizzato un evento che mi vedeva comparire in supporto alla Lega per le prossime elezioni”. “Evidentemente questi signori non avendo altre argomentazioni si esprimono a suon di spintoni, occupazioni, spranghe, bastoni e catenacci”, conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)