Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
SCONTRI TIFOSI FIORENTINA-ROMA, VIMINALE: “STOP A TRASFERTE FINO A FINE STAGIONE”

(Adnkronos) – Stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. E’ la misura, decisa oggi dal ministero dell’Interno, secondo quanto apprende l’Adnkronos. Nel provvedimento si fa riferimento anche ai gravi precedenti in Italia e all’estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l’adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi, responsabili di violenze.  

Domenica scorsa, 18 gennaio, due gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, danneggiando alcune automobili. Circa 200 tifosi con bastoni e spranghe si sono fronteggiati tra l’autogrill Cantagallo e l’uscita per Bologna Casalecchio sulla corsia d’emergenza dell’A1. Sono ancora al vaglio le immagini delle videocamere per ricostruire quanto è accaduto.  

A far degenerare i tafferugli potrebbe essere stato il tentativo di sottrarre bandiere e striscioni agli avversari. In alcuni post di ambienti ultras, che circolano sul web, si parla (con tanto di foto) di una bandiera dei romanisti che sarebbe stata ‘rubata’, durante gli scontri di domenica.  

 

© Riproduzione riservata

