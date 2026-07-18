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Scontro con due auto in fiamme nel Cagliaritano, un morto e nove feriti

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Gravissimo incidente oggi sulla statale tra Cagliari e Villasimius, con tre auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di un morto e nove feriti. Tre le auto coinvolte nello scontro all’ingresso della galleria Arca Sa Porta, tra le uscite per Torre delle Stelle e Solanas/Villasimius, due mezzi hanno preso fuoco. Tra le quattordici persone che si trovavano a bordo dei tre mezzi, per nove è stato necessario il trasferimento in ospedale. Per una non c’è stato nulla da fare, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 14 della Statale 125 Var, che è chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 8 al 14. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas. 

cronaca

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