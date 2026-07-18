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“Se la tua squadra perde…”, la battuta a Infantino: anche per Trump Argentina favorita?

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Basta una battuta di Donald Trump per far ripartire il tormentone: la Fifa favorisce l’Argentina e vuole che Leo Messi trionfi nei Mondiali 2026. A poche ore dalla finale, che andrà in scena domani tra Argentina e Spagna a New York, su X rimbalzano i video dell’evento che si è svolto a New York, con Trump accanto al presidente della Fifa, Gianni Infantino.  

“La definizione ufficiale è che la Fifa è fornitrice ufficiale di felicità da 120 anni”, dice Infantino nel suo intervento. “A meno che la sua squadra perda”, la chiosa di Trump tra i sorrisi. Una battuta diventa l’assist per alimentare di nuovo le ‘teorie del complotto’: la Fifa, secondo i tifosi di quasi tutte le squadre, sta favorendo l’Argentina nel torneo che si chiuderà tra poche ore. I video relativi a presunti ‘omaggi’ a Leo Messi & co. non si contano più. 

 

Dalla mancata ammonizione (o espulsione) del numero 10 per un pestone ad un avversario nel primo match con l’Algeria alle decisioni arbitrali ‘sospette’ contro Capo Verde, Svizzera e Egitto. Quindi, la semifinale contro l’Inghilterra: il gioco duro degli argentini è stato tollerato per tutto il primo tempo e la rimonta albiceleste sarebbe stata condizionata da un fallo di Messi su Spence nell’azione che ha portato al gol del 2-1 al 92′. Poco probabile, se non impossibile, che Trump si sia fatto portavoce del ‘malcontento mondiale’ con la sua battuta. Poche parole del presidente americano, però, sono più che sufficienti per i tifosi di quasi ogni latitudine. 

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