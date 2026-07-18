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Ascolti tv 17 luglio, ‘Tim Summer Hits’ su Rai 1 vince prime time con il 19,4% di share

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(Adnkronos) –
Vittoria di Rai 1 nel prime di ieri sera con ‘Tim Summer Hits’ che ha ottenuto 2.047.000 telespettatori pari al 19,4% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘L’Erede’ seguito da 1.474.000 telespettatori (share del 14,1%). Terzo posto per Retequattro con ‘Quarto Grado’ che ha totalizzato 885.000 telespettatori e il 9,2% di share.  

Fuori dal podio su Italia1 ‘Chicago Fire’ ha registrato 788.000 telespettatori e il 6,6% di share mentre su La7 il film ‘Le fate ignoranti’è stato seguito da 501.000 telespettatori (share del 3,9%). Su Rai 3, invece, ‘La famiglia Leroy’ ha interessato 490.000 telespettatori (share del 3,8%) mentre sul Nove ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ è stato visto da 414.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3,3%. Su Tv8, poi, la serie ‘I delitti del BarLume’ ha registrato 312.000 telespettatori pari al 2,5%. Nell’access prime time su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ è stata seguita da 3.536.000 telespettatori (share del 25%) mentre su Rai 1 ‘Affari Tuoi Mundial’ ha ottenuto 3.074.000 telespettatori e il 21,8%. 

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