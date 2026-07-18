25.1 C
Firenze
sabato 18 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, pioggia di droni sulla Russia: 7 morti in attacco a centro logistico

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Pioggia di droni ucraini nella notte, con un attacco contro un centro logistico nella Russia
occidentale che ha causato la morte di sette persone e il ferimento di 24. A riferirlo il governatore della regione di Tambov Evgeny Pervyshov. “Sette dipendenti del turno di notte sono rimasti uccisi quando dei droni nemici hanno colpito un centro logistico di Wildberries. Secondo le prime informazioni, 24 persone sono rimaste ferite”, ha affermato il governatore precisando che l’attacco è avvenuto nella città di Kotovsk. 

Durante la notte sono stati inoltre lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca. “La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a distanza”, ha scritto il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin sulla piattaforma Max, precisando che “64 droni nemici sono stati distrutti mentre si avvicinavano a Mosca”. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
25.1 ° C
26.1 °
23.2 °
68 %
0.9kmh
91 %
Sab
33 °
Dom
34 °
Lun
38 °
Mar
35 °
Mer
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1892)ultimora (1191)Video Adnkronos (373)Tecnologia (75)sport (64)salute (55)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati