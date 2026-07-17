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Durigon: “Occupiamo sport? Da Schlein demagogia, dimentica la dem De Micheli presidente Lega Volley prima di me”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Dispiace che la Schlein dica queste cose. E dimentica che proprio un esponente del Pd come Paola De Micheli ha già svolto questo ruolo, e bene. Fare demagogia così. E’ una nomina che mi è stata richiesta, che faccio con passione, la dedico a mio figlio che segue da sempre questo sport”. Così Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vice segretario della Lega, intervistato dal direttore Adnkronos, Davide Desario a ‘Ponza d’autore’, ha risposto alle dichiarazioni di Elly Schlein che ha parlato di “occupazione militare dello sport”, dopo la nomina di Durigon a presidente della lega pallavolo maschile.  

“Nella pallavolo-ha continuato Durigon- siamo primi nel mondo, è il vero made in Italy, ringrazio i presidenti di club che mi hanno chiesto di farlo, spero di aiutare a dare giusto spazio a questo sport, che già lo ha”, ha concluso.  

 

 

“Non bastavano tutti gli esponenti della maggioranza, insieme a congiunti e amici, nominati nelle federazioni e associazioni sportive, ora arriva anche l’elezione del sottosegretario Claudio Durigon alla presidenza della Lega pallavolo di serie A maschile”,aveva detto oggi Elly Schlein. 

“L’ultimo esempio di un metodo che questa destra sta esercitando sistematicamente anche sullo sport, come sulla cultura, sulla Rai e su ogni ambito. Si tratta di un’occupazione militare di luoghi e posizioni che dovrebbero essere indipendenti e autonomi dalla politica, su cui la destra fa valere la sua fame di potere alla faccia della competenza, del merito, della programmazione, di tutti quei valori che lo sport incarna. Lo sport merita cura, attenzione, sostegno, rispetto della sua autonomia, e non questa invadenza da parte della politica”, le parole della dem. 

 

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