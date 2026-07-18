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Basilea-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) – Prima amichevole della nuova stagione per la Juventus. Oggi, sabato 18 luglio, i bianconeri volano in Svizzera per sfidare il Basilea – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nel primo test estivo per preparare la nuova annata. Luciano Spalletti cerca quindi indicazioni importanti in vista della prossima stagione, che vedrà la Juventus impegnata in Europa League. 

 

L’amichevole tra Basilea e Juventus è in programma oggi, sabato 18 luglio, alle ore 15.30. Ecco le probabili formazioni: 

Basilea (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Vouilloz, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Otele, Shaqiri, Sow; Hunziker. All. Lichtsteiner. 

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Douglas Luiz, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Boga; Ekhator. All. Spalletti. 

 

Basilea-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in chiaro sul sito web ufficiale del club bianconero, così come in streaming sulla piattaforma di Dazn, sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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