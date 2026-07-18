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“Mondiali 2026 hanno superato tutte le aspettative”, l’elogio di Infantino a Usa e Trump

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Questa Coppa del Mondo ha superato tutte le aspettative”. Parlando al fianco di Donald Trump, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha elogiato il successo della Coppa del Mondo di quest’anno nel corso di un evento alla Trump Tower di New York, affermando che l’America ha “accolto il mondo” per il torneo. “Non ha bisogno di complimenti, ma senza di lei questa Coppa del Mondo non avrebbe avuto un successo così incredibile… Questa non è solo la più grande Coppa del Mondo di tutti i tempi, ma è il più grande evento sociale e culturale che l’umanità abbia mai visto”, le parole di Infantino a Trump. 

Da parte sua, il tycoon è intervenuto nuovamente sul cartellino rosso all’attaccante statunitense Folarin Balogun. “Sono stato costretto a chiamare Gianni e fare solo una raccomandazione”, ha detto Trump rivolgendosi al presidente della Fifa, prima di sostenere che la decisione alla fine ha funzionato perché “non c’è nessuna controversia”.  

 

 

Il presidente americano ha poi scherzato sul fatto che gli Stati Uniti dovrebbero ospitare un altro Mondiale “senza Messico e Canada”. Ha anche scherzato su un’edizione “Usa e Cina” dicendo che i giocatori apprezzerebbero il “bel volo corto” tra le partite. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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