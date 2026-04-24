23.2 C
Firenze
venerdì 24 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, oggi Napoli-Cremonese – Diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, venerdì 13 aprile, gli azzurri ospitano la Cremonese – in diretta tv e streaming – al Maradona nella 34esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio, che si è imposta 2-0, mentre quella di Giampaolo ha pareggiato in casa per 0-0 contro il Torino nell’ultimo turno. 

 

Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli sfiderà il Como in trasferta mentre la Cremonese ospiterà la Lazio. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.2 ° C
23.9 °
20.4 °
33 %
5.7kmh
0 %
Ven
20 °
Sab
22 °
Dom
23 °
Lun
24 °
Mar
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2177)ultimora (1050)Video Adnkronos (335)ImmediaPress (284)sport (95)Tecnologia (86)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati