Sinner e il pronostico di Mouratoglu: “È il favorito per Wimbledon”

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Jannik Sinner è il favorito per vincere Wimbledon 2026, parola di Patrick Mouratoglou. L’allenatore francese ha infatti espresso un giudizio fermo, per quanto un po’ scontato ranking alla mano, alla vigilia dell’inizio dello Slam di Londra. Proprio nei giorni scorsi Sinner è arrivato nella capitale inglese per iniziare a prendere confidenza con l’erba, avendo scelto di non partecipare a nessun torneo preparatorio e allungare il riposo dopo il malessere accusato a Parigi.

“Con il forfait di Alcaraz, Sinner è il grande favorito per Wimbledon”, ha detto Mouratoglu in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, “il livello a cui sta giocando in questo momento è nettamente superiore a quello degli altri. Tuttavia, non credo che quanto accaduto al Roland Garros influenzerà le prestazioni o la fiducia di Jannik Sinner”.

“Guardate ciò che ha realizzato da gennaio: è impressionante il numero di partite consecutive che ha vinto nei Masters 1000. Per questo sarà il grande favorito”, ha spiegato l’allenatore, “essere il campione in carica comporta sempre una pressione aggiuntiva, ma penso che Jannik sia ormai abituato a gestire questo tipo di pressione. È il grande favorito e credo che sia il giocatore meglio posizionato per conquistare il titolo”. I due rivali principali a contendere Wimbledon a Sinner, secondo Mouratoglu, sono Alexander Zverev e Novak Djokovic.

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