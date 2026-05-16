Sinner in campo, ma il Centrale ‘sfotte’ Medvedev: “Dai che è cotto”

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Jannik Sinner festeggia la finale degli Internazionali d’Italia 2026 in un Centrale colorato, come sempre, d’arancione. Oggi, sabato 16 maggio, gli spettatori che avevano acquistato il biglietto per la finale femminile tra Coco Gauff ed Elina Svitolina, hanno avuto la ‘fortuna’ di assistere alla fine della semifinale tra l’azzurro e Daniil Medvedev, sospesa ieri per pioggia e rimandata a oggi.

Sono bastati 15 minuti di match per scatenare l’entusiasmo del Centrale, che come sempre ha dato il meglio di sé con urla e un tifo incessante. Qualcuno, tra un punto e l’altro, ha voluto incoraggiare Sinner ‘sfottendo’ il suo avversario: “Dai che è cotto”, ha infatti urlato uno spettatore dalle tribune, provocando le risate dell’intero impianto.

Tanti anche gli incitamenti più classici: “Forza Sinner”, “daje Sinner” e il tradizionale “olè olè olè Sinner, Sinner” che chiude la partita e fa partire la festa del Centrale, aspettando la finale.

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