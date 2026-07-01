35.5 C
Firenze
mercoledì 1 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner piazza il break e Borges ‘esplode’: la reazione a Wimbledon

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Furia Nuno Borges a Wimbledon 2026. Il tennista portoghese ha sfidato Jannik Sinner nel secondo turno dello Slam di Londra, in una partita estremamente tirata in cui ha lasciato trasparire tutto il suo nervosismo. Borges ha giocato praticamente alla pari con il numero 1 del mondo per due set, perdendo però in entrambi i casi al tie break. 

Il terzo set si è aperto invece con un break subito piazzato da Sinner in apertura. L’immediato vantaggio dell’azzurro ha mandato su tutte le furie Borges, che si è sfogato una volta tornato in panchina. 

Appena ha dato le spalle al campo, il portoghese ha sferrato un pugno contro lo zaino, ritrovando poi però la calma necessaria per tornare in campo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
35.5 ° C
36.1 °
32.1 °
44 %
1.3kmh
54 %
Mer
37 °
Gio
35 °
Ven
33 °
Sab
34 °
Dom
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2234)ultimora (1344)Video Adnkronos (489)salute (95)sport (89)Tecnologia (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati