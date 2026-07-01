35.5 C
Firenze
mercoledì 1 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanità, Scopinaro (Uniamo): “Ripensare servizi ascoltando i pazienti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Le persone valutano i servizi per quello che viene loro offerto, quindi non è detto che la misurazione della performance riesca sempre a capire davvero dove il cittadino, invece, si trova bene. Per invertire questa controtendenza è necessario ascoltare maggiormente le associazioni dei pazienti e le associazioni dei cittadini”. Lo ha detto Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo – Federazione italiana malattie rare, in occasione della presentazione, oggi a Roma, del XIV Rapporto sulle performance regionali del Sistema sanitario italiano, curato dal Crea Sanità – Centro per la ricerca economica applicata. Il rapporto offre una fotografia dettagliata sulle Performance a livello regionale in tema di opportunità di tutela della Salute.  

“Si sente una gran difficoltà rispetto all’integrazione socio-sanitaria, quell’area grigia che non è né sanitaria propriamente detta, né del tutto sociale – ha aggiunto Scopinaro – Ci sono competenze e attribuzioni molto diverse. Quello che emerge è che sarebbe opportuno, vista la frammentazione delle spese, trovare qualcuno che gestisca tutto il sistema al posto del caregiver o della persona malata”, ha concluso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
35.5 ° C
36.1 °
32.1 °
44 %
1.3kmh
54 %
Mer
37 °
Gio
35 °
Ven
33 °
Sab
34 °
Dom
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2233)ultimora (1344)Video Adnkronos (489)salute (95)sport (88)Tecnologia (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati