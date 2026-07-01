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Infanzia, Beraldo (Ovs): “Al fianco di Save the Children per supportare i ragazzi”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “È importante essere vicini a realtà che si occupano di migliorare la vita scolastica e post-scolastica di ragazzi che magari per ragioni di difficoltà ambientali, familiari, a volte di reddito, a volte di altro tipo, rischiano magari di perdere un po’ il contatto con quelli che potrebbero essere anche i loro saperi, i loro talenti, perdendo l’opportunità di coltivarli”. Sono le parole di Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs, intervenendo oggi a Venezia durante la visita al Punto Luce di Marghera, il presidio educativo gratuito di Save the Children attivo nel quartiere veneziano dal 2016.  

“Al Punto Luce -prosegue Beraldo- vediamo ragazzi accolti in una comunità che è una comunità complessa in una zona come Mestre dove, più che in altre zone si raccolgono elementi che confinano col disagio. Questa struttura meravigliosa consente a questi ragazzi di trovare un punto di accoglienza adatto anche a stimolare la loro crescita intellettiva e ad affiancarli per un periodo della loro vita”. 

Si continua a celebrare la collaborazione tra Ovs e Save the Children, iniziata oltre 15 anni fa: “È una collaborazione di lunga data che nasce dalla considerazione che innanzitutto ogni azienda impegnata a raggiungere i suoi obiettivi di profitto deve anche porsi degli obiettivi di attenzione al sociale. Siamo al fianco di Save the Children perché la riteniamo un’azienda seria. Siamo convinti che essere vicini a Save the Children vuol dire essere vicini ai bambini in un modo corretto”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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