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Mondiali, Mpasi show nel primo tempo contro l’Inghilterra: chi è il portiere del Congo

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(Adnkronos) – E’ Lionel Mpasi il protagonista assoluto del primo tempo di Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo. Il portiere della nazionale africana compie tre interventi prodigiosi per fermare due volte Bellingham e una volta Kane e conservare il gol di vantaggio firmato dal suo compagno di Nazionale Cipenga.  

Mpasi ha 31 anni e la sua carriera trascorre per lo più nelle serie minori francesi. Cresce nel settore giovanile del Paris Saint Germain per passare al Tolosa nel 2012 che lo impiega principalmente nella seconda squadra. Nel 2015 il passaggio al Rodez dove resta nove anni contribuendo a due promozioni del club fino alla seconda serie. Nel 2024 segna anche il gol del 3-3 in un match con il Lorient. Nel 2025 l’approdo a 31 anni nella serie A francese con la maglia del Le Havre dove gioca da riserva.  

Più fortunata la carriera in nazionale dove fa il suo esordio nel 2021 e presto diventa titolare, collezionado 32 presenze.  

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