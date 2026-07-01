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Rally Roma Capitale, Aurigemma: “Sensibilizzare sulla prevenzione e screening”

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “In occasione del Rally di Roma Capitale, ci saranno giornate dedicate alla prevenzione, che rientrano in ‘Un consiglio in salute”, il programma gratuito di prevenzione promosso dal Consiglio regionale, che stiamo portando avanti da anni. L’importanza di unire questa manifestazione sportiva alla prevenzione ribadisce la valenza dello sport come straordinario mezzo di comunicazione”. Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione, oggi a Roma, delle attività di prevenzione che si svolgeranno in occasione dell’evento in calendario da giovedì 2 a domenica 5 luglio. 

“Le attività di prevenzione – illustra Aurigemma – saranno effettuate grazie alla collaborazione con gli attori protagonisti del sistema salute, tra cui Asl rm1, Asl rm2, Asl rm6, Ordine dei medici, dei farmacisti, dei fisioterapisti e delle professioni infermieristiche, che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. È fondamentale – continua – entrare nei luoghi di ritrovo, di studio, di lavoro, come stiamo facendo con ‘Un consiglio in salute’, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, per la salute e il benessere delle persone, educando allo stesso tempo a sani e corretti stili di vita”.  

Nell’occasione “si potranno svolgere, tra gli altri – chiarisce – vari screening: mammella, collo dell’utero, colon retto, colesterolo, vitamina d, posturale e fisioterapia. Si potranno effettuare, inoltre, la vaccinazione Hpv”. Tra le prestazioni previste “ci sono: pressione e glicemia; consulenza nutrizionale; ecg; informazione su antibiotico-resistenza”. Le visite, come da programma, si effettueranno a Roma presso il Rally Arena – Palazzo dei Congressi all’Eur (da giovedì a sabato dalle 10 alle 20), a Viale Europa (giovedì dalle 10 alle 18), a Largo G.Agnesi – Colosseo ( venerdì dalle 18 alle 21), a Via della Conciliazione (domenica dalle 17,30 alle 20); a Frascati, presso Piazza G.Marconi (venerdì dalle 9 alle 13).  

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